«سنابل الخير».. بدء موسم توريد القمح بالمحافظات وتجهيز الشون والصوامع لاستقبال «الذهب الأصفر»

أنهت مختلف محافظات الجمهورية استعدادها لانطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2025، الذى بدأ يوم 15 أبريل الجارى، ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، فيما عدا محافظة الفيوم، التى بدأت الحصاد مبكراً، وسط إقبال كبير من المزارعين على الشون والصوامع والهناجر المختلفة فى جميع المحافظات، وسط مؤشرات تبشر بـ«موسم استثنائى» من حيث معدل الإنتاج لكل فدان، وحجم حبة القمح، بالإضافة إلى ارتفاع درجة نقاوة المحصول، بالإضافة إلى الكميات المستهدف توريدها.

ففى محافظة الفيوم، انطلق موسم حصاد «الذهب الأصفر» مبكراً، بسبب النضج المبكر للمحصول، خاصةً فى المناطق القريبة من الظهير الصحراوى، ما جعل درجات الحرارة والظروف المناخية تسهم بشكل كبير فى نضج المحصول بشكل مبكر، وبفضل النضج المبكر لمحصول القمح وبدء الحصاد مبكراً، اضطرت صوامع الفيوم إلى تقديم طلب لوزير التموين بالموافقة على فتح الصوامع مبكراً عن الموعد المحدد لاستقبال القمح من المواطنين، الذين أبدوا رغبتهم فى توريد محصول القمح الخاص بهم إلى الصوامع.

وبدأ استقبال محصول القمح من المزارعين فى صوامع محافظة الفيوم، بعد موافقة وزير التموين، فى 5 أبريل الجارى، مبكراً بنحو 10 أيام عن الموعد الرسمى، المقرر 15 أبريل، وقال أحمد حسان، مدير صوامع طامية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك 3 أسعار لمحصول القمح، تحدد وفقاً لدرجة النقاوة، وأوضح أن أعلى درجة نقاوة يقدر سعر الأردب منها بـ2200 جنيه، بينما متوسط النقاوة يقدر بـ2150 جنيهاً، والأقل درجة نقاء يقدر بسعر 2100 جنيه للأردب.

وأشار «حسان» إلى أن محصول القمح يمر بدورة محددة داخل الصوامع حتى يتم توريده، والتى تبدأ بأخذ عينات من جميع أجولة القمح، ثم فحصها، وتحديد درجة نقاوتها، ثم الدخول إلى الميزان لتحديد كمية القمح، وبعد ذلك تتجه إلى منطقة التفريغ، التى يتبعها العديد من المراحل لحفظ وتخزين القمح داخل الصوامع لمدة تصل إلى عام.

وفى كفر الشيخ، بدأت الأجهزة المعنية فى تكثيف حملات الرقابة لمنع نقل الأقماح خارج المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، والجهات المعنية، وفقاً للقرارات والضوابط الموضوعة، وقال المحافظ، اللواء علاء عبدالمعطى، إنّه تم تجهيز الصوامع والشون والهناجر لتسلّم الأقماح لموسم عام 2025، بإجمالى السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة، التى تبلغ 231 ألفاً و500 طن، من خلال 25 موقعاً تخزينياً على مستوى المحافظة، وتتضمن 5 صوامع سعة 129 ألف طن، و15 شونة سعة 48148 طناً، و5 هناجر سعة 17920 طناً.

وشدّد المحافظ على تسهيل جميع العقبات وصولاً لاستقبال وتسلّم أكبر كمية ممكنة من محصول القمح المحلى حصاد 2025، لافتاً إلى أنّ المساحة المنزرعة من القمح بمحافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 235 ألفاً و519 فداناً، بزيادة 32 ألف فدان عن العام الماضى، وتم تأمين جميع المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات نقل حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.

وفى سوهاج، استقبلت صوامع وشون المحافظة العشرات من أطنان القمح فى أول أيام موسم الحصاد والتوريد لعام 2025، وقال الدكتور سامح التونى، وكيل وزارة التموين، إن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغ 192 ألف فدان، موزعة على جميع مراكز المحافظة، موضحاً أنه فى موسم العام الماضى، تم توريد ما يقرب من 170 ألف طن، وأن موسم العام الجارى ستكون هناك زيادة فى الأقماح الموردة، خاصة مع زيادة القيمة المالية للأردب، حيث تصل قيمة الأردب «درجة نقاء 23.5» إلى 2200 جنيه.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، فى تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً من الصوامع والشون لاستقبال محصول القمح، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة بشكل منفصل، وأكد أنه تمت زيادة السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا، شمال سوهاج، إلى 90 ألف طن، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل مديرية التموين، طوال فترة موسم التوريد، بحيث تكون على اتصال دائم بغرفة العمليات فى وزارة التموين، كما أن هناك توجيهات واضحة بتذليل أية معوقات خاصة بتسلّم الأقماح من المزارعين، وسرعة سداد المستحقات المالية للموردين فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مشدداً على إحكام الرقابة على حركة تداول ونقل القمح، ومنع تسريب أى كميات خارج المحافظة، ووجّه وكيل تموين سوهاج بتقديم جميع أوجه الدعم للمزارعين، من إرشاد وتيسير عملية توريد القمح فى الصوامع والشون، بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، بهدف توريد أكبر كميات ممكنة من محصول القمح.