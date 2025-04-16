مهارات تساعدك على التعامل مع الشخص العنيد.. جربها الآن

في بعض الأحيان قد تواجه بعض المشاكل في التعامل مع الشخص العنيد، ما يتطلب مهارات خاصة لتسهيل التواصل، الأمر الذي يساعدك كثيرًا على كسب ثقته بدلًا من تفاقم الأمور وزيادة حدتها وفقًا لـ«medium.».

الحصول على استراحة

في حال رأيت أن الجدال اشتد بينك وبين الشخص العنيد، يمكنك أن تأخذ بعض الوقت لكل يهدأ كل منكما، ففي بعض الأحيان يكون التسرع غير مرغوبًا فيه، فما عليك سوى تجنب الحديث والخروج من المكان وتناول كوبًا من الماء أو ما شابه، فذلك يساعدك على الشعور بالهدوء واتخاذ قرار مناسب في هذه الأوقات.

الإنصات الجيد

يعتبر الإنصات الجيد من المهارات التي وجب عليك التحلي بها عند التعامل مع الشخص العنيد، فذلك من شأنه أن يخفف حدة الجدال، ويعطيك فرصة لإعادة طرح موقفك بشكل أكثر قبولًا.

حافظ على هدوئك

من الأمور الجيدة التي وجب عليك التحلي بها عند الحوار مع الشخص العنيد، هو الحفاظ على أعصابك هادئة ومستوى صوتك، فوجب عليك أن تتحدث بصوت منخفض وهادئ، بالإضافة إلى اختيار كلمات مناسبة لهذا الموقف.