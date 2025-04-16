أحمد موسى: مصر تخدم العالم عبر قناة السويس منذ 155 عاما

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأهم في العالم، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في خدمة حركة التجارة العالمية منذ أكثر من قرن ونصف.

ممر عالمي لا يمكن الاستغناء عنه

وقال «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر تخدم العالم منذ 155 عامًا عبر هذا الممر الحيوي، مضيفًا: «النهاردة يوم التفوق، لأننا نمتلك ممرًا عالميًا لا يمكن الاستغناء عنه».

وأشار «موسى» إلى حادث جنوح السفينة «إيفر جيفن» قبل أربع سنوات، موضحًا أن العالم بأسره توقف لمدة 6 أيام فقط، رغم التقديرات التي توقعت توقف الملاحة لعدة أشهر، مضيفًا: «قالوا هتقعد 3 شهور، لكن إحنا خلصناها في 6 أيام بس، وده إنجاز مصري خالص».

تعزيز دور قناة السويس

وأشاد «موسى» بالبنية التحتية الجديدة التي ساعدت في تعزيز دور قناة السويس، قائلاً: «الوضع النهاردة أفضل من الماضي في البحر الأحمر، ورغم المتاعب التي يشهدها العالم، إلا أن الكل يعلم أن لا مشروع أو ممر بديل قادر على تعويض قناة السويس».

وشدد «موسى» على أن القناة ستظل الممر الأرخص والأكثر كفاءة للتجارة العالمية، وأن معدل عبور السفن العملاقة سيعود إلى سابق عهده قريبًا، موضحًا أن قناة السويس هي القلب النابض لحركة التجارة البحرية في العالم، وستظل مصر في مقدمة الدول التي تقدم خدمات حيوية للعالم بأكمله.





