وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2.7 مليون طن خلال أول 3 شهور 2025

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن مصر حققت تقدما ملموسا في القطاع الزراعة، وتجاوزت الصادرات نحو 2.7 مليون طن مُنتجات زراعية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، مضيفا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: « إن الرئيس السيسي اهتم بالبنية التحتية والزراعة حققت تقدما كبيرا في المجال الزراعي وعزز ذلك من فرصة التصدير إلى الخارج».

مصر اهتمت بالبنية التحتية الزراعية

وتابع: «الدولة اهتمت بالبنية التحتية مثل الكهرباء والطرق والمواني، والمطارات، وكان كل ذلك تمهيدا لانطلاقة في المجالات الزراعية والاقتصادية والتصنعية».

وأكد أن مصر احتلت الصدارة في تصدير الموالح والطماطم والبصل والبطاطا والبطاطس والفراولة، وأن التغيرات المناخية في بعض الدول مثل البرازيل وإسبانيا أثر في تصدر مصر قائمة تصدير البرتقال على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مصر حققت 6.6 مليار دولار في العام الماضي من الصادرات الزراعية للخضروات الفريش والتصنيع الزراعي بإجمالي 8.6 ملايين طن، مُقارنة بتصدير 4 ملايين طن في عام 2014.