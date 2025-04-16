أسامة كمال: طموحات حكومة نتنياهو تصطدم بواقع إسرائيلي متأزم

كتب: عمرو هلال

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء DMC»، على أن صحيفة «معاريف» الإسرائيلية شددت على أن 60% من الإسرائيليين يشعرون بخطر حقيقي من اندلاع حرب أهلية داخل إسرائيل، موضحًا أن الحديث عن هذا السيناريو يتكرر منذ بداية الشهر الجاري.

تصريحات الإعلامي أسامة كمال:

وأشار «كمال»، خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، إلى أن المشهد السياسي في إسرائيل يكشف عن ممارسات مشابهة لتلك التي قام بها تنظيم الإخوان في مصر إبان فترة حكمهم، مضيفًا: «الإخوان كانوا واخدين البلد ورايحين بيها في حتة تانية»، في إشارة إلى السياسات التي قادت إلى انقسام داخلي حاد.

وشدد على أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بتصريحاته الأخيرة حول رفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يعمل على إفشال مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه التصريحات تقوض جهود الهدنة وتكشف عن نية مبيتة لإطالة أمد الحرب.

وأضاف أن وقف الحرب في غزة سيمثل آخر مسمار في نعش حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يدرك جيدًا أن إنهاء الحرب سيعني سقوط الحكومة الحالية، خاصة وأن طموحات الحكومة الإسرائيلية الحالية تصطدم بواقع داخلي مأزوم، يعكس عمق الأزمة السياسية والاجتماعية التي تواجه إسرائيل في الوقت الراهن.