أول اجتماع تنظيمي لحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء

نظم حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء أول اجتماع تنظيمي حاشد لأمانة مدينة شرم الشيخ الذي شارك فيه امناء الامانات واللجان النوعية بأمانة شرم الشيخ وذلك بقاعة نادي شرم الشيخ الرياضي وذلك بحضور النائب غريب حسان امين الحزب بجنوب سيناء و المستشار محمود سرور امين تنظيم الحزب

وذلك للاستعداد للمؤتمر الحاشد لتدشين حزب الجبهة الوطنيه بجنوب سيناء وافتتاح مقر الحزب بشرم الشيخ قريبا، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل داخل أمانة مدينة شرم الشيخ .

وقال النائب غريب حسان امين عام الحزب أن حزب الجبهة الوطنية حزب كل المصريين مشيرا إلي أن هناك إقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء للانضمام لعضوية الحزب وان هناك نخبة شعبيه كبيرة من أعضاء الحزب يأملون في خدمة الوطن والتواجد بين الناس واضاف حسان أن الحزب يمنح أولوية للشباب لأنهم هم قادة المستقبل مشيرا إلي أن الحزب سوف يصقل مهاراتهم وقدراتهم بالتدريب والتثقيف .

واضاف المستشار محمود سرور امين تنظيم الحزب أن هذا الاجتماع التنظيمي الحاشد يعبر عن بداية قوية والتفاف الشارع نحو الحزب بداية مبشرة العمل السياسي والحزبي في جنوب سيناء.