ضياء رشوان: نزع سلاح حماس من قطاع حماس مقترح إسرائيلي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ نزع سلاح حماس من قطاع غزة ليس اقتراحا مصريا، لكنه إسرائيلي، مضيفا في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس قال إن إسرائيل لن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة تماما من أجل الضغط على حماس حتى تفرج الرهائن، مشددًا على أن هذا الكلام لا علاقة له بالإنسانية أو اتفاقيات جنيف كلها أو القانون الدولي.

ضياء رشوان: لمن يصدق إسرائيل عليك تصديق كل روايتها

وتابع: «في نفس هذه التصريحات، ادعى أن مصر قدمت اقتراحا بنزع سلاح حماس، وأقول لمن يقر بهذا الكلام، إذا كنت تريد تصديق نتنياهو وكاتس وكل مجموعة العدوان الإسرائيلية عليك بتصديق كل روايتها، لأن نتنياهو صرح قبل ذلك، وقال إن مصر تهرب السلاح إلى حماس، وقال إن إسرائيل لن تترك محور فلادلفيا من أجل منع هذا الأمر».



وأردف: «من ثم، يبرز السؤال هنا، كيف تستقيم الروايتان المتضاربتان من نفس الشخص وهو نتنياهو؟ كيف يستقيم أن مصر تريد نزع سلاح حماس وأنها تهرب السلاح إليها؟».