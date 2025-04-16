خالد داوود: زيارة نتنياهو لشمال غزة «استفزازية» للضغط على حماس

قال خالد داوود، مدير تحرير الأهرام ويكلي، إن زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشمال غزة «استفزازية» للضغط على حماس، لافتًا إلى أنّ الأزمة في قطاع غزة دخلت مرحلة مفصلية، في ظل تبادل المقترحات بين إسرائيل وحركة حماس، حيث طُرحت ورقة إسرائيلية تتضمَّن وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا مقابل الإفراج عن 10 أسرى، دون تقديم ضمانات واضحة لإنهاء الحرب أو سحب القوات الإسرائيلية من القطاع، وهو ما يُقابل بتحفظ من الجانب الفلسطيني.

وأضاف داوود، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حركة حماس، وبدعم من مصر وعدد من الدول العربية، تتمسك بمطلب إنهاء العدوان بشكل كامل، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار.

واعتبر أن التركيز الإسرائيلي على ملف الأسرى فقط لا يعكس فهمًا شاملاً لأبعاد الأزمة، مشيرا إلى أن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح حماس أمر لم يُدرج في الاتفاق المبدئي الذي أُبرم في 17 يناير الماضي، ما يعزز حالة الجمود في المفاوضات.