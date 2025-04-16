وزير المالية: مصر تستحق معدلات نمو أعلى ونسعى لتحقيق نتائج أفضل

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم عرض نتائج الأداء عن أول 9 أشهر خلال جلسة مجلس النواب، قائلاً: «نحن حريصون على تقديم حقائق شفافة حول الأداء المالي، والحكم النهائي سيكون للمواطن والرأي العام، وقد شهدنا بالفعل تحسنًا جيدًا في معدلات النمو، ونطمح لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة».

كجوك: التزام كامل بإغلاق السنة المالية دون انحراف عن التقديرات

وأوضح «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الأرقام تعكس تحسنًا ملحوظًا، وأن الوزارة ملتزمة بإغلاق السنة المالية بدون أي انحرافات عن التقديرات المعلنة، متابعًا: «عرضنا البيانات الخاصة بـ9 أشهر حتى نُطمئن المواطنين حول كيفية إغلاق السنة المالية، ولا توجد أي انحرافات تُذكر في تقديراتنا للفائض الأولي والعجز الكلي، بل على العكس، الإيرادات تحسنت بشكل ملحوظ عن المتوقع، وهو أمر إيجابي».

نمو اقتصادي ملحوظ في النصف الأول من العام المالي

وأشار إلى أن الأهم هو مُتابعة تطور المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، مُشددًا على أن معدل نمو النشاط الاقتصادي وصل إلى نحو 4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر، مُقارنة بـ 2.5% في نفس الفترة من العام السابق، مُنوهًا بأن قطاع الصناعة حقق نموًا بنسبة 12% بعد سنوات من التراجع، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نموًا بنسبة 15% خلال نفس الفترة.

ونوه بأن قطاع السياحة شهد تحسنًا ملحوظًا بمعدل نمو 13%، مشيرًا إلى أن صادرات مصر سجلت نموًا بنسبة 33% خلال الفترة من يوليو إلى مارس، موضحًا نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وشدد وزير المالية على أن هذه المؤشرات تعكس بداية إيجابية، لكن الطموح أكبر، متابعًا: «مصر تستحق معدلات نمو أعلى، ونعمل جاهدين على تحقيق نتائج أفضل في السنوات القادمة، مع استمرار الإصلاحات ودعم الاقتصاد الوطني».