وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة أٌُعد بدقة رغم تقلبات سعر الصرف

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه استمع على مدار يومين باهتمام بالغ لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال جلسات مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مشددًا على أن النقاشات، رغم احتوائها على بعض الاعتراضات والدعم لعدد من الملفات، اتفقت جميعها على أهمية التركيز على خفض الدين العام وتحسين أوضاع بعض الهيئات الاقتصادية.

موازنة 2023/2024 تعرضت لاختبار صعب بسبب اضطراب الأسواق العالمية

وأوضح «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أن الحساب الختامي الذي جرى عرضه أُعد في ظل مجموعة من الفرضيات المالية، إلا أن الواقع الاقتصادي جاء مغايرًا تمامًا نتيجة التغيرات الحادة التي شهدتها أسعار الصرف، ومعدلات التضخم، والأسعار العالمية، مضيفًا: «كأننا نتعامل مع ميزانية جديدة بالكامل بسبب التغيرات الكبيرة في المؤشرات الاقتصادية».

وأضاف أن وزارة المالية حرصت على الاستفادة من توصيات النواب، وتم بالفعل أخذ العديد منها في الاعتبار عند إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى أن أي توصية بناءة وقابلة للتنفيذ يتم تطبيقها فورًا.

ونوه بأن المناقشات الأخيرة مع البرلمان تناولت الأداء المالي لموازنة العام المالي 2023/2024.