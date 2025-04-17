أول تعليق من علياء صبحي بعد تعرضها لحادث سير

كتب:ياسمين محمود



كشفت الفنانة علياء صبحي تفاصيل حالتها الصحية وحادث السير الذي تعرضت له أمس، وأدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ.

قالت صبحي لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بخير وننتظر نتيجة الأشعة المقطعية، ويجب أن أكون تحت الملاحظة 48 ساعة لأن لديَّ ارتجاج في المخ أنا وصديقتي، أما ابنتي فقد غادرت المستشفى بعد إصابتها بكدمات بسيطة».

بلدوزر وراء الحادث

وأضافت علياء: «ما حدث هو أن بلدوزر جاء بسرعة كبيرة أمامي وأنا راكنة السيارة، وإن شاء الله سيتم القبض عليه وهو جاء عكس الاتجاه، ولا أقول إلا أنني رأيت الموت بعيني».



علياء صبحي تتعرض لحادث سير

وكشفت علياء صبحي خلال بيان صادر من المكتب الإعلامي، تفاصيل الحادث حيث كانت تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، ما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل، وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة وأصيبت علياء بارتجاج في المخ وما زالت تحت الملاحظة بالمستشفى.

وأكد البيان أن الحادث كان صدمة كبيرة لها، خاصة أنه وقع دون أي إنذار وهي داخل سيارتها المتوقفة، إلا أنها أعربت عن امتنانها للنجاة دون خسائر جسيمة، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها وابنتها من كارثة محققة.