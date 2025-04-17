أول تعليق من علياء صبحي بعد تعرضها لحادث سير

أول تعليق من علياء صبحي بعد تعرضها لحادث سير

أول تعليق من علياء صبحي بعد تعرضها لحادث سير

كتب:ياسمين محمود


كشفت الفنانة علياء صبحي تفاصيل حالتها الصحية وحادث السير الذي تعرضت له أمس، وأدى إلى إصابتها بارتجاج في المخ.

قالت صبحي لـ«الوطن»: «الحمد لله أنا بخير وننتظر نتيجة الأشعة المقطعية، ويجب أن أكون تحت الملاحظة 48 ساعة لأن لديَّ ارتجاج في المخ أنا وصديقتي، أما ابنتي فقد غادرت المستشفى بعد إصابتها بكدمات بسيطة».

بلدوزر وراء الحادث

وأضافت علياء: «ما حدث هو أن بلدوزر جاء بسرعة كبيرة أمامي وأنا راكنة السيارة، وإن شاء الله سيتم القبض عليه وهو جاء عكس الاتجاه، ولا أقول إلا أنني رأيت الموت بعيني».

علياء صبحي


علياء صبحي تتعرض لحادث سير

وكشفت علياء صبحي خلال بيان صادر من المكتب الإعلامي، تفاصيل الحادث حيث كانت تقف بسيارتها في وضع الانتظار دون أي حركة، عندما اصطدم بها بلدوزر بشكل مفاجئ، ما أسفر عن تحطم السيارة بالكامل، وعلى الفور، تم نقل علياء صبحي وابنتها وصديقتها إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة، وقد تبين أن حالتهن مستقرة، مع وجود بعض الإصابات الطفيفة وأصيبت علياء بارتجاج في المخ وما زالت تحت الملاحظة بالمستشفى.

وأكد البيان أن الحادث كان صدمة كبيرة لها، خاصة أنه وقع دون أي إنذار وهي داخل سيارتها المتوقفة، إلا أنها أعربت عن امتنانها للنجاة دون خسائر جسيمة، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها وابنتها من كارثة محققة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا