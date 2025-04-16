وزير المالية: الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين وتدعم الصناعة والتشغيل

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يتضمن مجموعة من السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مشيرًا إلى أن هناك تركيزًا واضحًا على دعم قطاعات الصناعة والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.

دعم ومساندة المصدرين

وأوضح «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc» المُذاع عبر قناة «dmc»، أن الموازنة تحمل أخبارًا إيجابية خاصة للقطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الحكومة ضاعفت مخصصات برنامج دعم ومساندة المصدرين بنسبة 100%، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعزيز الصادرات وزيادة الإيرادات الدولارية للاقتصاد الوطني.

زيادة الإيرادات الدولارية

وأشار إلى أن مخصصات دعم الإنتاج الصناعي والتوطين الصناعي ارتفعت لتصل إلى 30 مليار جنيه، بزيادة قدرها 70% مقارنة بالمخصصات السابقة، مؤكدًا أن هذه البرامج تستهدف تحفيز الشركات على التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى دعم تحولها لاستخدام مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر كفاءة، موضحًا أن الموازنة خصصت أيضًا 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن حزمة متنوعة من المبادرات التي تواكب احتياجات هذا القطاع الحيوي وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

ونوه وزير المالية، بأن الوزارة تواصل جهودها لتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية والإدارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير منظومة الضرائب العقارية والجمارك، بهدف تقليل الوقت والتكاليف وتسهيل الإجراءات، بما يصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.