وزير المالية: الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين وتدعم الصناعة والتشغيل

وزير المالية: الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين وتدعم الصناعة والتشغيل

وزير المالية: الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية للمواطنين وتدعم الصناعة والتشغيل

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة يتضمن مجموعة من السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي والتشغيل، مشيرًا إلى أن هناك تركيزًا واضحًا على دعم قطاعات الصناعة والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.

دعم ومساندة المصدرين

وأوضح «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc» المُذاع عبر قناة «dmc»، أن الموازنة تحمل أخبارًا إيجابية خاصة للقطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الحكومة ضاعفت مخصصات برنامج دعم ومساندة المصدرين بنسبة 100%، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعزيز الصادرات وزيادة الإيرادات الدولارية للاقتصاد الوطني.

زيادة الإيرادات الدولارية

وأشار إلى أن مخصصات دعم الإنتاج الصناعي والتوطين الصناعي ارتفعت لتصل إلى 30 مليار جنيه، بزيادة قدرها 70% مقارنة بالمخصصات السابقة، مؤكدًا أن هذه البرامج تستهدف تحفيز الشركات على التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى دعم تحولها لاستخدام مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر كفاءة، موضحًا أن الموازنة خصصت أيضًا 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن حزمة متنوعة من المبادرات التي تواكب احتياجات هذا القطاع الحيوي وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

ونوه وزير المالية، بأن الوزارة تواصل جهودها لتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، عبر تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية والإدارية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير منظومة الضرائب العقارية والجمارك، بهدف تقليل الوقت والتكاليف وتسهيل الإجراءات، بما يصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا