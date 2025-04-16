وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم الاستقرار وتزيد الإنفاق على الصحة والتعليم

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة تُمثل الاستقرار، مشيرًا إلى أنها تتضمن عددًا من الزيادات التي تتطلب توضيحًا، إذ سجلت الموازنة الجديدة ارتفاعًا في حجم الإنفاق بنسبة 19.2%، لكن الحكومة تظل منحازة دائمًا لقطاعات مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

زيادة الأجور في الموازنة العامة

وأوضح كجوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc» المُذاع عبر قناة «dmc»، أن الأجور شهدت زيادة بنفس النسبة تقريبًا ما بين 18% إلى 19%، وهي الزيادة التي تتيح بدورها رفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير حوافز إضافية للعاملين، بجانب تخصيص مبالغ إضافية لمنظومة التعليم، تشمل تعيينات ضرورية جديدة للمعلمين، بهدف تحسين جودة التعليم المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الموازنة لم تقتصر على التعليم فقط، بل شملت زيادات في جهود تحسين المنظومة الصحية، مؤكدًا أن قطاعي الصحة والتعليم عادة ما يحصلان على معدلات إنفاق تفوق المتوسط العام للموازنة.

تعزيز الإنفاق الموجه لاحتياجات المواطنين المباشرة

وأكد أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز الإنفاق الموجه لاحتياجات المواطنين المباشرة، إذ تتضمن الموازنة الجديدة زيادة بنسبة 50% في مٌخصصات العلاج على نفقة الدولة، وزيادة بنسبة 27% في الإنفاق على الأدوية والمٌستلزمات الطبية، كما تم تخصيص نحو 54 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، وهو ما يأتي استجابة لمطالب وزارات مختلفة بالإضافة إلى توصيات مجلس النواب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لتحقيق أكبر قدر من المطالب الضرورية دون الإخلال بالتوازن المالي، أو التسبب في زيادة المديونية العامة عبر الموازنة بين الإنفاق المطلوب والحفاظ على استقرار الاقتصاد.