وزير المالية: الموازنة الجديدة ترفع مخصصات التعليم والصحة وتدعم السلع التموينية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأرقام الخاصة بالموازنة الجديدة تعكس اتجاهًا واضحًا لتعزيز الإنفاق على القطاعات الخدمية والاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

تخصيص اعتمادات مالية كافية لدعم السلع التموينية

وأوضح «كجوك»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء dmc» المُذاع عبر قناة «dmc»، أن الدولة حرصت على زيادة المخصصات الموجهة للصحة والتعليم لضمان توفير خدمات بجودة أعلى وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب تخصيص اعتمادات مالية كافية لدعم السلع التموينية، بما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية مستمرة، حيث تم تخصيص الموارد الكافية لدعم برامج الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها أكثر من 5 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار حرص الحكومة على مساندة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا مخصصات قوية لدعم النشاط الاقتصادي

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا مخصصات قوية لدعم النشاط الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات قادرة على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق إيرادات دولارية عبر التوسع في التصدير، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.