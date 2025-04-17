وزير خارجية بولندا: مصر ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد وزير خارجية بولندا، أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ورغبة بلاده في تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

بلاده تتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية

وأضاف الوزير أن قرابة مليون سائح بولندي يتوجهون إلى مصر سنويًا، مؤكدًا أن بلاده تتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية؛ نظرًا لما تحظى به من فرص واعدة ومناخ استثماري جاذب.

وشدد وزير خارجية بولندا على أن العلاقات السياسية بين بولندا ومصر تشهد تطورًا إيجابيًا، مشددًا على اهتمام بلاده بدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يخدم مصالح البلدين.