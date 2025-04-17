وزير خارجية بولندا: مصر ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وزير خارجية بولندا: مصر ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وزير خارجية بولندا: مصر ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أكد وزير خارجية بولندا، أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ورغبة بلاده في تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

بلاده تتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية

وأضاف الوزير أن قرابة مليون سائح بولندي يتوجهون إلى مصر سنويًا، مؤكدًا أن بلاده تتطلع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية؛ نظرًا لما تحظى به من فرص واعدة ومناخ استثماري جاذب.

وشدد وزير خارجية بولندا على أن العلاقات السياسية بين بولندا ومصر تشهد تطورًا إيجابيًا، مشددًا على اهتمام بلاده بدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا، بما يخدم مصالح البلدين.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا