مصر وبولندا تناقشان الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية الأوروبية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، إن هناك تعاونا بين مصر وبولندا في مجال البنية التحتية والمجالات الاقتصادية وعزمنا على زيادة التبادل التجاري بين بلدين الصديقين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي رادوسوف شيكورسكي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه تحدث مع الوزير عن الشريحة الثانية من الحزمة التمويلية الأوروبية وأهمية العمل على سرعة الانتهاء منها وتحويلها إلى الجانب المصري وخاصة أن بولندا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتابع: «تحدثنا أيضا عن تعزيز عملية تنفيذ الشراكة الاستراتجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم التوقيع عليها هنا في مصر بمارس من العام الماضي بين فخامة الرئيس ورئيسة المفوضية الأوروبية، كما أن هناك توافقا كبيرا في المواقف حول أهمية الدور المصري في المنطقة العربية والأفريقية وحرص الجانب الأوروبي على مزيد من تعزيز العلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي».