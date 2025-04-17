وزير خارجية بولندا: ترامب منح بوتين بعض التنازلات التي تعد مخرجا

وزير خارجية بولندا: ترامب منح بوتين بعض التنازلات التي تعد مخرجا

وزير خارجية بولندا: ترامب منح بوتين بعض التنازلات التي تعد مخرجا

أكد وزير خارجية بولندا، أن ما يقارب من 100% من المساعدات الموجهة إلى كييف تمر عبر بولندا، مشيرًا إلى أن قمة الناتو العام الماضي أقرت بأن أوكرانيا مرشحة للانضمام إلى الحلف، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

قرار غزو أوكرانيا

وأوضح أن روسيا لن تحقق السلام إلا إذا أدركت النخبة السياسية في موسكو أن قرار غزو أوكرانيا كان خطأً استراتيجيًا، لافتًا إلى أن تغيير الحدود بالقوة، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، أمر غير مقبول دوليًا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعض التنازلات التي وصفها بأنها «مخرج سياسي»، مضيفًا أن العدوان الروسي على أوكرانيا أزمة تثير القلق العميق.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا