وزير خارجية بولندا: ترامب منح بوتين بعض التنازلات التي تعد مخرجا

أكد وزير خارجية بولندا، أن ما يقارب من 100% من المساعدات الموجهة إلى كييف تمر عبر بولندا، مشيرًا إلى أن قمة الناتو العام الماضي أقرت بأن أوكرانيا مرشحة للانضمام إلى الحلف، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

قرار غزو أوكرانيا

وأوضح أن روسيا لن تحقق السلام إلا إذا أدركت النخبة السياسية في موسكو أن قرار غزو أوكرانيا كان خطأً استراتيجيًا، لافتًا إلى أن تغيير الحدود بالقوة، سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، أمر غير مقبول دوليًا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعض التنازلات التي وصفها بأنها «مخرج سياسي»، مضيفًا أن العدوان الروسي على أوكرانيا أزمة تثير القلق العميق.