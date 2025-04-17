علماء الفلك يرصدون شكلا للحياة على كوكب آخر.. على بعد 120 سنة ضوئية

علماء الفلك يرصدون شكلا للحياة على كوكب آخر.. على بعد 120 سنة ضوئية

علماء الفلك يرصدون شكلا للحياة على كوكب آخر.. على بعد 120 سنة ضوئية

كتبت: منة الصياد

اكتشاف مذهل توصل له مؤخرًا مجموعة من العلماء البريطانيين، بعدما أوضحوا أنه ربما يكون هناك كائنات فضائية بخلاف البشر يعيشون على كوكب آخر بعيد، وهو ما قد يدل على وجود شكل للحياة على سطح آخر لا نعرفه.

وجود حياة خارج الأرض

يشير علماء الفلك البريطانيون بجامعة كامبريدج المهتمين بعمليات البحث عن الكائنات الفضائية، إلى أنهم واثقون بنسبة 99.7% من رصدهم أفضل إشارة على الإطلاق للنشاط البيولوجي على كوكب بعيد يعرف باسم «K2-18b»، والذي كان يكون مليئًا بصور الحياة التي لم تُكتشف بعد.

ويبعد هذا الكوكب عن الأرض بمسافة 120 سنة ضوئية، ويبلغ حجمه 2.5 ضعف حجم الأرض، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

اكتشاف علمي جديد

وعلى هذا السطح البعيد اكتشف علماء الفلك وجود جزيئًا به يُعرف باسم «DMS» بالغلاف الجوي للكوكب، وينتج هذا الجزئ على الأرض من الطحالب الصغيرة التي تعيش في البحار، ويعتبر من العوالق المجهرية التي لا ترى بالعين المجردة، ولكنه يظهر بأعداد كبيرة كبقع ملونة على سطح الماء بالكرة الأرضية.

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