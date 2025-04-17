البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا كينج مريوط

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، قداس خميس العهد، اليوم الخامس من أسبوع الآلام الذي تحييه الكنيسة منذ أحد الشعانين وتختتمه مساء غدا، عقب الاحتفال بالجمعة العظيمة.

قداس خميس العهد

كما يصلي البابا تواضروس صلوات لقان خميس العهد في دير الشهيد مارمينا بمريوط، بالإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، وعدد من أبناء الكنيسة.

وتقيم الكنيسة صلوات اللقان ثلاثة مرات في السنة فقط هم عيد الغطاس، خميس العهد وعيد الرسل، لكل منهم سببه، وأما عن سبب إقامة ذلك الطقس في هذا العيد السيدي الصغير فيعمل لأن السيد المسيح صنعه بنفسه في مثل هذا اليوم وغسل أرجل التلاميذ ولذا الكنيسة تمارسه، ولقان خميس العهد يصلى بعد صلاة الساعة التاسعة من الصلوات النهارية للبصخة ويكون الرشم في الرجلين للرجال والرشم في الجبهة للنساء.

ويقوم البابا تواضروس خلال طقس قداس خميس العهد برشم أرجل رهبان دير مارمينا كمثال لما قام به السيد المسيح مع التلاميذ من أكثر من ألفي عام، وذلك كدرس تعليمي لهم حول الاتضاع.