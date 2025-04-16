الأقباط يحتفلون بـ«خميس العهد» وعودة القداسات

يحتفل الأقباط، غدا، بخميس العهد، أحد الأعياد السيدية الصغرى وخامس أيام أسبوع الآلام الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويُعد ذكرى للعشاء الأخير الذي جمع السيد المسيح بتلاميذه، حيث قام خلاله بتأسيس سر الإفخارستيا أو التناول، وهو أحد أهم الأسرار المقدّسة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتعاود الكنائس إقامة القداسات ورفع البخور، بعد انتهاء أيام «البصخة المقدّسة» التي استمرت منذ يوم أحد السعف.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس يوم الخميس الكبير «خميس العهد» صباح اليوم في دير الشهيد مارمينا بمريوط بالإسكندرية، بمشاركة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، وعدد من أبناء الكنيسة.

كما يقوم البابا خلال طقوس هذا اليوم بأداء «صلاة اللقان»، التي تتضمّن غسل الأرجل للكهنة والرهبان في الدير، إحياءً لما فعله المسيح، حينما غسل أرجل تلاميذه، تعبيرًا عن التواضع والمحبة والخدمة.

وتشهد الكنائس منذ صباح اليوم توافد أعداد كبيرة من المصلين للمشاركة في القداس الأول، الذي تقيمه الكنيسة منذ قداس أحد الشعانين، إذ تمتنع الكنيسة خلال أسبوع الآلام عن إقامة القداسات وتكتفي بإقامة صلوات البصخة المقدسة، وكذلك ينفرد خميس العهد بإقامة طقس «اللقان»، الذي لا يُقام في الكنيسة سوى 3 مرات في العام، وهى عيد الرسل، وعيد الغطاس، وخميس العهد.

ومن المقرّر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، صباح غدٍ، صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقسيـة بالعباسية، بحضور عدد من المطارنة والأساقفة وكهنة كنائس الكاتدرائية، وخورس شمامسة الكلية الإكليريكيـة بالأنبـا رويس، بالإضافة إلى جموع الأقباط الذين يحرصون سنوياً على المشاركة في هذه المناسبة الروحية الكبيرة.

وعلى مستوى الاستعدادات، كثّفت الأجهزة الأمنية من وجودها بمحيط الكاتدرائية لتأمين المصلين، فيما يختتم الأقباط أسبوع الآلام مساء الجمعة العظيمة بالاحتفال بـ«ليلة أبوغلمسيس»، التي تستمر حتى صباح السبت والمعروف باسم «سبت النور»، ثم الاحتفال مساءً بقداس عيد القيامة المجيد، وهو العيد الأكبر والأهم في التقويم المسيحي، الذي يأتي بعد صوم طويل امتد لـ55 يومًا.