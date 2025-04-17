وزير الاستثمار يبحث التعاون في مجال الأدوية مع إحدى الشركات التونسية

زار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إحدى شركات الأدوية التونسية، في إطار زيارته الحالية لدولة تونس، التي تعد جزءًا من مجموعة Kilani group والتي تأسست عام 1986 ويعمل بها 2428 موظفًا بمعدل عائد على رأس المال بلغ 200 مليون دولار في 2024 وتعد أقدم شركة في تونس لتصنيع الدواء، وتتنوع أنشطة الشركة في مجالات الدواء والخدمات والعقارات.

تصنيع عدد من الأدوية بالتعاون مع شركات مصرية

وتأسست الشركة عام 1984 وحصلت على الرخصة للإنتاج عام 1985 وفي عام 1996 كان انطلاق صناعة betalactamine، حيث تتعاون الشركة مع مصر في هذا المجال حيث تصنع عدد من الأدوية بالتعاون مع شركات مصرية مثل البنادول.

تصدر الشركة لأفريقيا ولبنان والعراق والسودان وليبيا

وفي عام 2007 انضمت الشركة للبورصة، وفي عام 2012 بدأت التصدير، وتشمل أربع شركات أدوية، وتنتج بالتعاون مع شركات دولية 15%؜ من المنتجات للتصدير و80%؜ للتصنيع المحلي، وتصدر الشركة لأفريقيا ولبنان والعراق والسودان وليبيا.

وقد استعرض الوزير الصعوبات التي تواجه دخول الدواء للبلدين، والتي تأتي على رأسها إجراءات التسجيل والتسعير، مشيرا إلى أهمية الاعتراف المتبادل للمواصفات والمطابقة بين هيئتي الدواء في البلدين.