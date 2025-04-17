«الخارجية الفلسطينية»: أكثر من 9 آلاف أسير استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
«الخارجية الفلسطينية»: أكثر من 9 آلاف أسير استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن أكثر من 9900 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 400 طفل و29 امرأة و51 صحفيا، و63 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر مع استمرار معاناة آلاف المرضى، وأكثر من 3498 أسيرا محتجزين إداريا دون تهم أو محاكمات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وأضافت «الخارجية الفلسطينية»، أن ظروف الاحتجاز في سجون الاحتلال بعيدة عن المعايير الإنسانية، وسط تصاعد التعذيب والإهمال الطبي، وأن الاحتلال يحرم الأسرى من الزيارة، ويمارس العزل الانفرادي والعقوبات الجماعية.