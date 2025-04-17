«الحركة الوطنية» يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

تقدم المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالتهئنة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وقال الشاهد في بيانه: «في مثل هذه المناسبات المباركة، تتجلى أعظم معاني الوحدة الوطنية التي تميز شعب مصر، حيث تتوحد القلوب رغم تنوع العقائد، ويعلو صوت المحبة فوق كل صوت، فنحن نعيش على أرضٍ واحدة، تحت سماءٍ واحدة، وننتمي جميعًا لوطن واحد، سيظل بإذن الله نموذجًا للتعايش والسلام».

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية: «نثمّن عاليًا الجهود الوطنية التي يبذلها قداسة البابا في دعم قيم التسامح، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ روابط المحبة بين أبناء الشعب المصري، فدوره الوطني والروحي يمثل ركيزة أساسية في استقرار الوطن ووحدته».

واختتم تصريحاته، قائلًا: «أدعو الله أن يحفظ قداسة البابا تواضروس الثاني ويمتّعه بالصحة والعافية، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمتي الأمن والسلام تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يظل شعب مصر العظيم كما عهدناه دائما شعبًا متماسكًا متحابًا، متحدًا في وجه كل ما يهدد وحدتنا الوطنية.. كل عام وجميع إخوتنا المسيحيين، بخير وسلام».