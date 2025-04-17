نقيب الأشراف يهنئ شوقي علام بتعيينه عميدًا لمعهد الدراسات الإسلامية

نقيب الأشراف يهنئ شوقي علام بتعيينه عميدًا لمعهد الدراسات الإسلامية

نقيب الأشراف يهنئ شوقي علام بتعيينه عميدًا لمعهد الدراسات الإسلامية

هنأ السيد الشريف نقيب الأشراف، الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق، بصدور قرار بتعيينه عميدًا للمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالعجوزة.

وأكد نقيب الأشراف، في بيان، أن الدكتور شوقي علام، بذل جهودا حثيثة على مدار أكثر من عشر سنوات خلال توليه منصب مفتي الجمهورية، ولعبت دار الإفتاء خلال تلك الفترة دورًا مهمًا وفعالًا في نشر قيم الوعي والوسطية، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيه الخير جزاء على ما قدمه لخدمة دينه ووطنه.

وأشار نقيب الأشراف، إلى أن الدكتور شوقي علام هو أحد أبرز الرموز العلمية والدعوية في مصر والعالم الإسلامي، وله بصمات واضحة في تطوير الخطاب الديني وترسيخ المنهج الوسطي المعتدل، ما سيكون له بالغ الأثر على معهد الدراسات الإسلامية الذي سيتحول في عهده إلى أحد مراكز الإشعاع التي تخرج أجيالا قادرة على نشر سماحة الإسلام الوسطي.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق الدكتور شوقي علام في مهمته الجديدة وأن يبارك جهوده ويسدد خطاه في خدمة الدين والوطن.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا