ضبط متهم بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية في الغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، بعد تورطه في نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من المستندات والصور الضوئية لمحررات رسمية مزورة ومعدة للتزوير، بالإضافة إلى أكلاشيه والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التزوير.

بمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامي وفقًا لما كشفت عنه التحريات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.