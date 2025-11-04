ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الشرقية، بعد تورطهما في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأكلاشيهات والأختام المزورة، ومستندات مزورة ومعدة للتزوير، إضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير، وأصول وصور ضوئية لمحررات رسمية خاصة بعملائهما، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.



اعترف المتهمان بنشاطهما الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.