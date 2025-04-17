ضبط مخدرات بـ3.5 مليون جنيه بحوزة عاطل في البحر الأحمر

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة أول الغردقة في البحر الأحمر، بعد تورطه في محاولة جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 3.5 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.