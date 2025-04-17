عضو بـ«الشيوخ»: زيارة السيسي إلى قطر والكويت تعزز دور مصر الإقليمي

عضو بـ«الشيوخ»: جولة الرئيس السيسي في قطر والكويت تجسيد لقوة مصر الناعمة وتعزيز لمكانتها الإقليمية

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من دولة قطر ودولة الكويت تمثل امتدادًا لدور مصر الإقليمي والدولي، وتأكيدًا على قوة مصر الناعمة التي تتمثل في دبلوماسيتها الحكيمة، وتاريخها العريق، وثقافتها المؤثرة، وقدرتها على بناء جسور الثقة والتعاون مع الأشقاء في العالم العربي.

وأكدت النائبة خلال تصريحات، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس السيسي لكل من الدوحة والكويت تعكس عمق العلاقات المصرية الخليجية، وتعزز من الشراكات الاستراتيجية التي تجمع مصر بالدول الشقيقة في ظل تحديات إقليمية ودولية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون.

وأشارت إلى أن مصر، بقيادتها السياسية الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها كركيزة استقرار في المنطقة، وتلعب دورًا محوريًا في دعم قضايا الأمة العربية، عبر أدواتها الناعمة من الثقافة والتعليم والإعلام والدبلوماسية.

وأضافت أن تحركات القيادة السياسية تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل العربي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المشتركة، وهو ما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تسعى لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

وشددت النائبة أن قوة مصر الناعمة ستظل أداة مؤثرة في بناء علاقات متوازنة ومستقرة مع دول المنطقة والعالم، معربة عن تقديرها لما تبذله القيادة السياسية من جهود لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.