برج الثور وحظك اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.. لديك فرصة لإثبات كفائتك

مولود برج الثور هو أحد الأبراج الترابية، ويتصف مولود الثور بالثبات والهدوء، ويعرف بحكمته واتزانه في المواقف، كما أنه شخص يميل إلى الاستقرار، ويعشق الجمال والفن والطبيعة، ويتمتع بجلد طويل وقدرة على التحمل، فلا يتعجل الأمور، بل يسير نحو أهدافه بخطى واثقة وثابتة، ويميل إلى العيش في أجواء هادئة ومستقرة، ويكره الفوضى والتقلبات المفاجئة، ويتصف بالوفاء في علاقاته العاطفية والاجتماعية، ولا يتخلى عمَّن يُحب بسهولة، وإذا عزم على أمرٍ مضى فيه دون تردد، ولا يثنيه عن هدفه شيء، ويملك ذوق رفيع، ويميل إلى كل ما هو جميل، سواء في الملبس أو المسكن أو الطعام.

برج الثور وحظك اليوم الجمعة 18 أبريل

ومن أبرز عيوب مولود برج الثور العناد، إذ أنه يتمسك برأيه بشدة، وقد يصعب إقناعه بالعدول عنه، وقد يغار على من يحب، ويظهر ميلًا للسيطرة أحيانًا، ويفضل الثبات على التغيير، وقد يضجر من التجديد المفاجئ، كما أنه شخص هادئ الطبع، ثابت الجأش، يمشي إلى غاياته بخطى راسخة، لا تهزه العواصف ولا تغريه الأوهام.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني



قد ينعم مولود برج الثور اليوم بجو من الاستقرار والهدوء في ساحة العمل وتتاح لك فرصة لإثبات كفاءتك، وربما تنال تقديرا أو إشادة من الرؤساء، ولا تتردد في التعبير عن أفكارك، فإن لها صدى طيبا.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد العاطفي



تميل الأجواء العاطفية إلى الدفء والصفاء، وقد تشهد علاقتك بالشريك لحظات هادئة تقرب بينكما أكثر، وإن كنت غير مرتبط، فقد يحمل هذا اليوم بادرة لقاء يثير فيك الإعجاب والارتياح.

برج الثور وحظك اليوم على الصعيد الصحي



تبدو في حالة جيدة، لكنك بحاجة إلى قليل من الراحة النفسية والابتعاد عن مصادر القلق، واحرص على تنظيم وقتك بين العمل والاسترخاء، ولا تهمل ممارسة بعض الرياضة الخفيفة.