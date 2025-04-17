مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف عن لجنة تحكيم وأعمال المسابقة العربية والطلبة

كتب: أحمد عبد الرحمن

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم المسابقة العربية ومسابقة الطلبة والأفلام المشاركة في النسخة الحادية عشر المقررة إقامتها في الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل.

لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة العربية وأفلام الطلبة من الممثلة المصرية ناهد السباعي، والمنتج السينمائي ورئيس مهرجان الداخلة السينمائي المغربي شرف الدين زين العابدين، والمخرج العماني سليمان الخليلي.

9 أفلام تشارك في المسابقة العربية

وتشارك في المسابقة العربية 9 أعمال سينمائية، من مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من الدول العربية، وهي:

فيلم "نحن في حاجة إلى المساعدات الكونية" من مصر ومدته 6 دقائق، من إخراج أحمد عماد وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط.

فيلم "من – إلى " ومدته 16 دقيقة، ومن إخراج يارا شريان، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

فيلم "الخطابة أم سلامة" من الإمارات العربية المتحدة ومدته 11 دقيقة، من إخراج مريم العوضي وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "إخوة الرضاعة" من المغرب – فرنسا ومدته 19 دقيقة، ومن إخراج كنزة تازي، وإنتاج عام 2024 ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "زهرة " ومدته 15 دقيقة، ومن إخراج هادي شتات وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "آخر واحد" من لبنان ومدته 20 دقيقة، من إخراج كريم رحباني وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول في أفريقيا.

فيلم "تراتيل الرفوف " من السعودية ومدته 20 دقيقة، من إخراج هناء الفاسي، وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

فيلم "ليل العاشقين" من مصر ومدته 18 دقيقة، من إخراج خالد غريب وإنتاج عام 2025 ويعرض لأول مرة في أفريقيا.

فيلم "نوح" من مصر، ومدته 7 دقائق، ومن إخراج جون فريد، وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

مسابقة الطلبة

وفي مسابقة الطلبة تتنافس 8 أعمال مصرية تعرض عالميا لأول مرة فيما عدا فيلم "نسمة" الذي يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت قائمتها كالتالي:

فيلم "رسال" مدته 9 دقائق من إخراج محمد قاسم وإنتاج عام 2025 ويمثل جامعة بني سويف.

فيلم " خمس نجوم" ومدته 12 دقيقة، من إخراج محمد بيومي وإنتاج عام 2025 ويمثل المعهد العالي للسينما.

فيلم " قفص تفيدة" ومدته 9 دقائق، من إخراج أندرو عفت وإنتاج عام 2025 ويمثل كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان.

فيلم "أرض الخلود" ومدته 19 دقيقة، من إخراج مصطفى سعيد وإنتاج عام 2025، ويمثل الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

فيلم "نسمة" ومدته 11 دقيقة، من إخراج رهف أحمد، وإنتاج عام 2025 ويمثل الجامعة الأمريكية.

فيلم " تيك تاك" ومدته 9 دقائق، من إخراج فرح الطايش وإنتاج 2025 ويمثل مدرسة الجيزويت.

فيلم " قشطة" ومدته دقيقتان من إخراج يمنى صلاح وإنتاج عام 2024 ويمثل كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان.

فيلم "تحت السيطرة" ومدته 3 دقائق، من إخراج حسيني محمود وإنتاج عام 2025، ويمثل المعهد العالي للسينما.