«سلام العقارية» تتعاقد مع «هيلتون العالمية» لإنشاء 3 فنادق جديدة في مصر

وقعت شركة سلام العقارية عقد تعاون مع هيلتون العالمية لإنشاء 3 فنادق جديدة في مصر، وهو ما يعد خطوة مهمة لتوسيع محفظتها، وهو ما يعزز مكانتها كشركة رائدة تتعاون مع كيانات قوية تضيف للقيمة الاستثمارية لمشروعاتها.



ووقع التعاقد كل من أحمد قاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سلام العقارية، وكارلوس خنيصر نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا في هيلتون العالمية، حيث تم التوقيع في هيلتون دبي بالم جميرا.



من جانبه قال أحمد قاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سلام العقارية: "فخورون بالتعاون مع هيلتون العالمية باعتبارها من الكيانات الرائدة في مجال الإدارة الفندقية، وهو ما يساهم في رفع مستوى خدماتنا وتحقيق تجربة فاخرة ومتطورة لجميع عملائنا، ونحن ملتزمون منذ بدء عملنا في السوق العقاري المصري بتقديم الأفضل لعملائنا دائمًا".



وأضاف أن هذا التعاقد يعكس التزام شركة سلام العقارية بتقديم الأفضل للعملاء والمستثمرين في مشروعاتها، ومن المستهدف أن تساهم هذه الشراكة القوية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة في مشروعات الشركة والمدن المخطط إقامة المشروعات بها، لافتا إلى أنه بموجب هذا التعاقد تتولى هيلتون العالمية إنشاء 3 فنادق في القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة ضمن مشروعات تنفذها شركة سلام العقارية في هذه المدن.



وأشار إلى أن هذه الفنادق ستكون تحت إدارة العلامة التجارية الشهيرة "دبل تري باي هيلتون“ و"هيلتون جاردن إن “، مؤكدا أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز القيمة الاستثمارية لمشروعات الشركة من خلال تقديم مستوى لا مثيل له من الراحة والخدمات المتميزة للسكان والزوار على حد سواء، موضحا أنه بفضل سمعة هيلتون الاستثنائية في مجال الضيافة فإن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق نجاح طويل الأمد لكلا الطرفين وتحويل المشروع إلى وجهة مزدهرة تجذب كلًا من المستثمرين الدوليين والسائحين.



وقال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا في هيلتون العالمية: "سعداء بالتعاون مع شركة سلام العقارية في 3 مشروعات رائدة ستقدم إضافة قوية لمجموعة فنادقنا في مصر”.



وتابع: "نتطلع إلى تعزيز وجودنا في مصر من خلال هذه المشروعات الجديدة التي نتعاون فيها مع سلام العقارية، حيث سنقدم مستوى مميز من الراحة العصرية والضيافة العالمية التي اعتاد عليها الضيوف حول العالم، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المشروعات الجديدة في مصر".



وأضاف أن شركته حريصة على اختيار مواقع مميزة وشركاء نجاح أقوياء ومتفردين، لذا تم اختيار شركة سلام العقارية ومشروعاتها المميزة التي تقع في مناطق مميزة، فهذه الفنادق من خلال إدارة هيلتون العالمية ستجمع بين وسائل الراحة الحديثة والخدمة الاستثنائية، فالفندق يضم غرفًا مجهزة وغرفًا للاجتماعات، وخيارات طعام متنوعة، مما يجعله مثالياً للمسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء.



وأشار إلى أن الفندق تحت علامة "دبل تري باي هيلتون “ يعد جزءاً من سلسلة هيلتون العالمية، وسرعان ما أصبحت العلامة التجارية معروفة بالتزامها بالضيافة، وعلى مدار سنوات طويلة توسع "دبل تري باي هيلتون" على مستوى العالم، ليصبح اسماً بارزاً في سوق الفنادق .