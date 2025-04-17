هل عدم تنظيف الأسنان بشكل مستمر يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان الفم؟

تنظيف الأسنان من العادات اليومية التي يفضل القيام بها بشكل مستمر للحفاظ على صحة الأسنان، ولكن على الرغم من ذلك قد يتجاهل البعض تنظيف الأسنان، ما قد يجعلهم أكثر عرضه للإصابة بسرطان الفم نظرا لتراكم الرواسب والبكتيريا.

أضرار عدم تنظيف الأسنان

في هذا الشأن، قال الدكتور محمود الوكيل أخصائي الأسنان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عدم تنظيف الأسنان بشكل مستمر يزيد من الالتهابات المزمنة في الفم، والتي يمكن أن تؤثر على الخلايا وتسبب تغيرات قد تؤدي إلى السرطان.

وتابع «الوكيل»، أن أيضا عدم تنظيف الأسنان بشكل يومي قد يساهم على نمو البكتيريا الضارة التي قد تنتج مواد مسرطنة، كما قد يؤدي إلى تقرحات مزمنة أو التهابات في اللثة، ما يضعف المناعة الموضعية في الفم، وغالبا يرافق عادات ضارة أخرى مثل التدخين وتعاطي الكحول، والتي تعد من أهم مسببات سرطان الفم.

نصائح للحفاظ على صحة الأسنان

وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت عبر حسابها الرمسي على مواقع التواصل الاجتماعي عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها للحفاظ على صحة الفم والأسنان ومنها:

- غسل الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد.

- استخدم فرشاة ناعمة لتجنب ضرر اللثة.

- استخدام السواك.

- تناول الخضراوات والفواكة الطازجة.

- تجنب السكريات والحلويات.

- الحرص على تغيير الفرشاة مرة كل 3 شهور.

- زيارة الطبيب مرة كل 6 شهور على الأقل.

- استشارة الطبيب قبل استخدام أي معجون أسنان.