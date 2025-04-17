بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات خميس العهد بالفجالة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات خميس العهد بالفجالة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلوات خميس العهد بالفجالة

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلوات يوم خميس العهد «خميس الأسرار»، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

شارك في الصلوات القمص بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، والأب بيشوي عبدالمسيح، حيث بدأ اليوم بصلاة اللقان المقدس، أعقبها رتبة غسل الأرجل، تلاها، قداس خميس العهد.

وألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك عظة الذبيحة الإلهية، ودعا الجميع إلى التأمل في مسيرة وقراءات الأسبوع المقدس، طالبًا منهم الصلاة من أجل الكهنة، مشيرًا إلى أن الكنيسة في أشد الحاجة إلى الدعوات الكهنوتية، مشددًا على أهمية الصلاة من أجل بعضنا البعض، حتى نكون أدوات الله الحية.

بطريرك الأقباط الكاثوليك خلال خميس

ووصف الأنبا إبراهيم غسل يسوع لأرجل التلاميذ بالمفاجأة، مؤكدًا أن السيد المسيح أراد أن يعلمنا المحبة والتواضع، موضحًا الأفعال السبعة التي قام بها خلال العشاء الأخير، وعقب القداس، أقيمت صلاة يوم خميس العهد من البصخة المقدسة.

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