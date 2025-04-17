مدبولي: الحكومة ستستمر بقوة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هُناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة بكُل اللجان الاقتصادية، مُوضحا أن الفترة الماضية كانت هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية، لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية الموجودة في العالم أجمع وتقديراتها ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.

الحكومة مستمرة في الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة بحثت مع اللجان الاقتصادية عدة أفكار مهمة، وكان المُتفق عليه تماما خلال الاجتماعات أن الحكومة المصرية يجب أن تستمر في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها في المجال الاقتصادي، بل ويجب عليها أن تسرع في الخٌطى بهذا الأمر.



وتابع رئيس مجلس الوزراء: « لو تابعتم المنصات الدولية ومدى إشادتها بالاقتصاد المصري، هناك تقارير دولية تؤكد أن الدولة المصرية والحكومة أجرت إصلاحات كبيرة جدا السنة الماضية، لكن يتبقى أمامها تأثير الأوضاع العالمية عاليها، وهو ما يستوجب الاستمرار بقوة شديدة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية اللي إحنا شغالين عليها».



وواصل: « وزير الاستثمار بلغني قبل المؤتمر الآن أنه عمل 12 اجتماعا مع لجان التصدير وكبار المصدرين، وإحنا الأسبوع الماضي قمنا بمجموعة من الجولات، بدأنها الخميس في أسيوط».