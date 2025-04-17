مدبولي: الحكومة ستستمر بقوة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية

مدبولي: الحكومة ستستمر بقوة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية

مدبولي: الحكومة ستستمر بقوة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هُناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة بكُل اللجان الاقتصادية، مُوضحا أن الفترة الماضية كانت هناك فُرصة لمعرفة الرؤى السياسية والاقتصادية من اللجان المعنية، لتقييم وتحليل للأوضاع السياسية الموجودة في العالم أجمع وتقديراتها ومدى تأثيرها على الدولة المصرية.

الحكومة مستمرة في الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة بحثت مع اللجان الاقتصادية عدة أفكار مهمة، وكان المُتفق عليه تماما خلال الاجتماعات أن الحكومة المصرية يجب أن تستمر في الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها في المجال الاقتصادي، بل ويجب عليها أن تسرع في الخٌطى بهذا الأمر.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: « لو تابعتم المنصات الدولية ومدى إشادتها بالاقتصاد المصري، هناك تقارير دولية تؤكد أن الدولة المصرية والحكومة أجرت إصلاحات كبيرة جدا السنة الماضية، لكن يتبقى أمامها تأثير الأوضاع العالمية عاليها، وهو ما يستوجب الاستمرار بقوة شديدة في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية اللي إحنا شغالين عليها».

وواصل: « وزير الاستثمار بلغني قبل المؤتمر الآن أنه عمل 12 اجتماعا مع لجان التصدير وكبار المصدرين، وإحنا الأسبوع الماضي قمنا بمجموعة من الجولات، بدأنها الخميس في أسيوط».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا