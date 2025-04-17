Logo
آخر الأخبار
الخميس، 17 أبريل 2025
تسجيل الدخول
الوطن
|

«الخارجية الروسية» تسليم سفارة اليابان احتجاجا على خطط تدريبات إطلاق نار في هوكايدو

«الخارجية الروسية» تسليم سفارة اليابان احتجاجا على خطط تدريبات إطلاق نار في هوكايدو

«الخارجية الروسية» تسليم سفارة اليابان احتجاجا على خطط تدريبات إطلاق نار في هوكايدو

كتبت: نرمين عفيفي

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو سلمت سفارة اليابان احتجاجا شديد اللهجة بشأن خطط إجراء تدريبات إطلاق نار في هوكايدو على مقربة من حدود روسيا.

أضافت أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهديدات على حدودها في الشرق الأقصى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وجرى تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو بشأن خطط لإجراء تدريب على إطلاق النار من أنظمة صواريخ مضادة للسفن من طراز SSM-1 مزودة بصواريخ من طراز Type-88 بمدى يصل إلى 200 كيلومتر بجزيرة هوكايدو في يونيو المقبل، على مقربة من الحدود الروسية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا