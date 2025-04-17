كتبت: نرمين عفيفي

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو سلمت سفارة اليابان احتجاجا شديد اللهجة بشأن خطط إجراء تدريبات إطلاق نار في هوكايدو على مقربة من حدود روسيا.

أضافت أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهديدات على حدودها في الشرق الأقصى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وجرى تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى السفارة اليابانية في موسكو بشأن خطط لإجراء تدريب على إطلاق النار من أنظمة صواريخ مضادة للسفن من طراز SSM-1 مزودة بصواريخ من طراز Type-88 بمدى يصل إلى 200 كيلومتر بجزيرة هوكايدو في يونيو المقبل، على مقربة من الحدود الروسية.