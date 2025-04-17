تعيين ولاء العقاد أول عميدة لكلية الإعلام بنات بجامعة الأزهر

قرر الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، تعيين الدكتورة ولاء العقاد عميدا لكلية الإعلام بنات، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الكلية.

وكانت الدكتورة ولاء العقاد، رئيسا لقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بنات الأزهر، قبل تكليفها بمنصب عميد الكلية.

حراك علمي في جامعة الأزهر

وفي وقت سابق، أكد الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، أن الحراك العلمي الذي تشهده الجامعة يعكس حرص واهتمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية اليوم.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي السادس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة تحت عنوان: التغريب في العلوم العربية والشرعية: المظاهر - الأسباب- سبل المواجهة، برئاسة الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية رئيس المؤتمر.