جامعة الأزهر تناقش رسالة دكتوراه لباحثة بعد وفاتها

ناقشت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، صباح اليوم، رسالة دكتوراه للباحثة المتوفاة «هانم محمود أبو اليزيد»، في اللغة العربية- تخصص اللغويات، وموضوعها: «ظاهرة التأويل النحوي عند أبي الفداء في كتابه الكناش في النحو والتصريف».

المناقشة تعد حدثًا فريدًا لأول مرة في الجامعة

وأكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن المناقشة تعد حدثًا فريدًا لأول مرة في الجامعة؛ إذ تأتي تكريمًا للباحثة وأسرتها التي صبرت وتحملت جهد إعداد الرسالة، وحفظًا لحق ملكيتها الفكرية حتى لا يذهب جهدها سدى.

وأضاف رئيس الجامعة، أن منح لقب الدكتوراه هو تشريف وتكريم للباحثة المتوفاة وليس منحًا لدرجة علمية، مقدمًا شكره للجنة العلمية التي قرأت الرسالة وبذلت فيها جهدًا إيمانًا منها برسالتها السامية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من:

- الدكتور عادل محمد علي الطنطاوي، أستاذ اللغويات المتفرغ عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة سابقًا، مشرفًا أصليًّا.

- الدكتورة منال فوزي عبد القادر محمد، أستاذ اللغويات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد، مشرفًا مشاركًا.

- الدكتورة عواطف أحمد كمال شهاب الدين، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، مناقشًا داخليًّا.

- الدكتور أحمد محمد توفيق السوداني، أستاذ اللغويات عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون مناقشا خارجيًّا.

وقررت لجنة الإشراف والمناقشة إجازة رسالة العالمية الدكتوراه شرفيًّا للباحثة بتقدير مرتبة الشرف الأولى.

قرار انعقاد المناقشة كان بتوجيه من الإمام الأكبر

وعقب الانتهاء من المناقشة، أوضح رئيس الجامعة، أن قرار انعقاد المناقشة كان بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وموافقة وتصديق مجلس الجامعة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت تكريمًا للباحثة وأسرتها، وحفظًا لحقوقها الفكرية على أن يتم إيداع الرسالة في مكتبة الكلية والمكتبة المركزية بالجامعة.

وفي لفتة إنسانية، كرم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أسرة الباحثة ومنح نسخة من القرآن الكريم لزوجها ولابنها وابنتها، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.