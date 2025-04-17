رئيس مجلس الوزراء يكشف سبب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية

رئيس مجلس الوزراء يكشف سبب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية

رئيس مجلس الوزراء يكشف سبب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية

كتبت: نرمين عفيفي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تعويضات نزع الملكية تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتم الصرف أولا بأول، وأحيانا تحدث بعض التأخيرات بسبب المسارات القانونية للصرف، ففي بعض الحالات توجد منازعات على الملكية التي تم نزعها من الأساس بين الملاك وهناك هيئات معنية بحل هذا الأمر، ويكون لها إجراءات تتبعها.

وأضاف مدبولي خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن، أن البعض قد يشتكي من هذه الإجراءات وطول المدة التي تأخذها الإجراءات لكي تثبت الملكية، موضحًا أن الدولة تتابع صرف التعويضات بشكل جيد وتتفهم رغبة المواطنين في الحصول على التعويض.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن العام المقبل سيشهد زيادة في قيمة تعويضات نزع الملكية.

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