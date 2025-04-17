الملحن مدين يتعاون مع بهاء سلطان وأصالة وأحمد بتشان في 4 أغاني جديدة

كتب: أحمد عبد الرحمن

أعلن الملحن المصري مدين، طرح مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة مع أصالة وبهاء سلطان وأحمد بتشان في 4 أغاني جديدة.

تعاون مدين مع أصالة في ألبومها الجديد

يعود مدين للتعاون مع أصالة من خلال أغنية جديدة بعنوان "ضريبة البعد"، وتركز على فكرة الفراق والبعد وتأثيرهما على الشخص.

يواصل مدين تعاونه مع بهاء سلطان في أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "رسيني"، وهي الأغنية الرئيسية للميني ألبوم الجديد، بينما تحمل الثانية اسم "اترموا".

تعاون مدين مع أحمد بتشان

يستعد مدين لطرح أغنية جديدة مع المطرب أحمد بتشان بعنوان "بطلت أعد الأيام".