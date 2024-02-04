تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة «لحقت نفسي» قبل طرحه

تستعد المطربة أصالة لطرح الجزء الثاني من ألبومها الغنائي «لحقت نفسي»، حيث تم نشر البوستر الرسمي للجزء الجديد، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي

ويتضمن الجزء الثاني من الألبوم 6 أغنيات وهي لحقت نفسي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقي كريم أسامة، والأغنية الثانية بعنوان «عايشة حالة» وهي من كلمات هاني رجب، وتوزيع أحمد ضياء، وألحان محمد عبيه، الأغنية الثالثة تحمل اسم «نسيت»، وهي من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء.

وتحمل الأغنية الرابعة اسم «أعراض غياب»، وهي من كلمات عبدالرحمن محمد، وتوزيع يحيى يوسف، وألحان مدين، والأغنية الخامسة بعنوان «عشق الروح» وهي من كلمات هالة الزيات، وتوزيع خالد عز، وألحان محمود خيامي، والسادسة بعنوان «حديقة تلج» وهي من ألحان محمود عيد، وتوزيع اليكسندر ميسكسان وكلمات سهام الشعشاع.

تفاصيل الجزء الأول من الألبوم

وكان الجزء الأول من الألبوم تضمن 6 أغنيات وهي «فوق، لما بنتجاهل، مارس أبريل، الأخبار الحلوة، رجل مثالي، مانجا».