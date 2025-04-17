مدبولي: تجاوزنا 90% من العجز بين تكلفة وأسعار الوقود.. ولا زيادة قبل أكتوبر المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية قبل شهر أكتوبر المقبل، متابعًا: «بالنسبة لسعر المحروقات، شرحت مرة واتنين، إن هناك عوامل كثيرة جدا تتحكم فيها، إحنا قعدنا لسنوات مرجئين أي زيادات في الأسعار خاصة البترول على أمل إن الأزمات تخلص، لأنها كانت أزمات جديدة تفاجأنا بها، وكنا نراهن على عامل الوقت إنها تستغرق شهر أو أثنين أو ثلاثة، لكن للأسف ما وجدناه أن تلك الأزمات استمرت لسنوات».



أضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الجكومة الأسبوعي، أن تلك الأزمات كانت تداعياتها على هيئة البترول كبيرة للغاية، مواصلًا: «تحملت عبئا ماليا ضخما جدا جدا، ودي هيئة اقتصادية، إحنا قولنا نعمل إصلاح لهذه الهيئة عشان تعود هيئة اقتصادية، كنا بناخد الهيئة لمسارها الصحيح، تكلفة الاقتراض اللي قامت به الهيئة عشان تدبر أمورها من 2020 وحتى 2024 كان كبيرا، وبالتالي كان يجب تحريك الأسعار».



أوضح رئيس مجلس الوزراء: «تكلفة إنتاج لتر السولار والبنزين ما زالت حتى هذه اللحظة أقل من التكلفة الواقعة على هيئة البترول، لكن الشيء الجديد جدا إننا نقدر نقول إننا تجاوزنا 90% من العجز، والمتبقى شيء بسيط جدا، أمامنا لآخر السنة، وإحنا قولنا لن يتم النظر في زيادات أخرى قبل شهر أكتوبر القادم».