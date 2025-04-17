حيل تساعدك على الاستيقاظ مبكرا.. وداعا للتأخير مرة أخرى

يعاني البعض من مشكلة الاستيقاظ متأخرًا، وهي مشكلة كبيرة تسبب إزعاجًا للكثيرون، وهناك العديد من الحيل التي وجب عليك اتباعها من أجل التغلب عليها قدر الإمكان وفقًا لـ«sleepfoundation».

تناول وجبات الطعام في وقت مبكر

في حال إذ كنت تواجه صعوبة في عدم الاستيقاظ مبكرًا نتيجة السهر لساعات طويلة، فربما يساعدك تغيير مواعيد تناولك للطعام في التغلب على ذلك الأمر، فقد وجد أن تناول الوجبات مبكرًا يساعد الأشخاص على تغيير مواعيد نومهم ويساعدهم على الاستيقاظ مبكرًا، فربما يؤثر تقديم مواعيد الوجبات على روتينك اليومي، لأنه يترك تأثيرًا ملحوظًا على إيقاعاتك اليومية.

ويؤثر موعد تناول الوجبات على التقلبات البيولوجية التي تحدث في الجسم على مدار 24 ساعة، والتي تتسبب بدورها على الشعور بالخمول أو النشاط، ويمكن عادة لعوامل مثل توقيت الوجبات، أو التعرض للضوء، أو القيام بنشاط بدني أن تؤثر بدورها على تغيير إيقاعات الساعة البيولوجية للإنسان.

تجنب التعرض للضوء قبل النوم

حاول قدر الإمكان تجنب التعرض للضوء قبل النوم مباشرة، لأن ذلك يؤثر على جودة ومواعيد نومك في آن واحد، إذ يؤدي ذلك إلى اضطراب الساعة البيولوجية لديك نتيجة التعرض للضوء خلال فترات الظلام.

لذا وجب عليك قدر الإمكان العمل على خفض الإضاءة أو استخدام الستائر المعتمة في أثناء الليل، إلى جانب تجنب استخدام الأجهزة الرقمية قبل النوم، أو بدلا من ذلك الحرص على ارتداء نظارات خاصة تعمل بدورها على تصفية الضوء الأزرق في أثناء استخدام الأجهزة الرقمية مساءً.

الحد من استهلاك الكافيين

تناول الكافيين حتى قبل 6 ساعات من النوم، قد يُسبب اضطرابًا في النوم، فيُنصح بالحد من الكافيين أو تجنبه، على الأقل في المساء، عندما ترغب في الاستستيقاظ مبكرًا في اليوم التالي.