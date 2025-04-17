رابط نتيجة وظائف وزارة النقل وموعد الامتحان.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة وظائف وزارة النقل وموعد الامتحان.. خطوات الاستعلام

رابط نتيجة وظائف وزارة النقل وموعد الامتحان.. خطوات الاستعلام

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني لعدد من المسابقات الخاصة بالتوظيف في جهات تابعة لوزارة النقل.

رابط وخطوات الاستعلام عن وظائف وزارة النقل

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان، أن الاستعلام عن وظائف وزارة النقل يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار خدمة الاستعلام من أعلى الشاشة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

الاطلاع على النتيجة ومتابعة موعد ومكان الامتحان الإلكتروني.

الجهات تشملها وظائف «النقل»

يشمل إعلان الوظائف الجهات التالية:

جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

قطاع النقل النهري

قطاع النقل البحري واللوجستيات

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن على المقبولين مبدئيًا متابعة الموقع بشكل دوري لمعرفة التعليمات النهائية وموعد الحضور لتقديم الأوراق المطلوبة يوم الامتحان لضمان استكمال الإجراءات بسلاسة.

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