وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر الإيكاو الوزاري بالدوحة

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمؤتمر الإيكاو، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 17 إبريل الجاري، بحضور أكثر من 120 وزيرًا ورئيس سلطة طيران مدني من مُختلف دول العالم، جانب نخبة من كبار المسؤولين، والخبراء والقادة في قطاع الطيران المدني الدولي، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

إعلان الدوحة بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي

وأسفرت الجلسات عن إصدار «إعلان الدوحة بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي»، الذي أكد ضرورة تطوير سياسات وطنية متكاملة لضمان انسيابية حركة المُسافرين والبضائع، لاسيما في ظل التحديات العالمية المتسارعة، وشدد الإعلان على أهمية الالتزام بأحكام المُلحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944، لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف بين الدول والمنظمات المعنية، إلى جانب دعم تكامل الجهود مع جميع السلطات والجهات المعنية لضمان كفاءة منظومة السفر، وتوفير آليات تمويل مُستدامة لدعم برامج الإيكاو، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية إشراك جميع الفئات المجتمعية، خصوصًا ذوي الإعاقة، في صياغة السياسات والإجراءات ذات الصلة، بما يحقق شمولية وعدالة أكبر في منظومة النقل الجوي، وبما يؤكد على التزام الدول الأعضاء ببناء منظومة نقل جوي أكثر مرونة واستدامة وقدرة على الاستجابة للأزمات.

وأعرب الدكتور سامح الحفني، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب دولة قطر ومنظمة الإيكاو في تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل المتميز، مُشيدًا بالتنسيق وتوحيد الرؤى بين جميع الدول الأعضاء؛ لافتا إلى أن مصر تضع تسهيل الطيران في قمة أولوياتها، كعنصر محوري ورئيسي في دفع محاور التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي.

مصر تضع تسهيل الطيران في قمة أولوياتها

وأوضح وزير الطيران المدني أن أعمال التطوير للشاملة التي تتبناها الدولة المصرية بكل من مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، تضمنت تحديث المرافق، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتطبيق مفاهيم المطارات الذكية، واعتماد جوازات السفر الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية لتسهيل السفر الآمن، بالإضافة إلى استراتيجية التحول الرقمي التي شملت أيضًا توسيع استخدام نظم الدفع الإلكتروني داخل المطارات.

وأضاف أن مصر تُولي اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات البشرية في مجال تيسير وتسهيل حركة الركاب والطيران، حيث نظمت عدة برامج تدريبية إقليمية لدعم دول أفريقيا والشرق الأوسط، تنفيذًا لمبادرة «الإيكاو»، مشيرا إلى أن مصر تدعم كل المُبادرات الفعالة التي تتبناها «الإيكاو»؛ وتؤكد على التزامها الكامل بتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيل الطيران، واستعدادها لتعزيز التعاون مع مٌنظمة الطيران المدني الدولي وكل الشركاء الدوليين لتحويل توصيات المؤتمر إلى خطوات عملية ملموسة تدعم مستقبل النقل الجوي العالمي.