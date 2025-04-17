تحقيق «الوطن» يكشف «منشطات الجيم المضروبة».. وصاحبه يرشح لأهم جائزة صحفية رياضية في العالم

تحقيق «الوطن» يكشف «منشطات الجيم المضروبة».. وصاحبه يرشح لأهم جائزة صحفية رياضية في العالم

تحقيق «الوطن» يكشف «منشطات الجيم المضروبة».. وصاحبه يرشح لأهم جائزة صحفية رياضية في العالم

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك ظاهرة منتشرة بين الشباب مؤخرا وهي تعاطي بعض المواد والمنشطات داخل صالات الألعاب الرياضية «الجيم» بهدف بناء العضلات وتحقيق تفوق بدني، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة خطيرة في حال لم تكن تحت إشراف طبي، لأن بعض هذه المواد قد تكون مغشوشة ومضرة بالصحة، وأدت في حالات كثيرة إلى دخول المستشفيات بل ووقوع وفيات.

وأضاف «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «dmc»، أن ظاهرة ارتياد الشباب لصالات الألعاب الرياضية في حد ذاتها شيء إيجابي وجيد ويستحق الدعم، لكن لا بد من الانتباه لأي ممارسات خاطئة قد تؤثر سلبًا على صحتهم، مشددا على أن الحديث عن هذه الظواهر السلبية لا يعني أنها القاعدة، بل تظل مجرد استثناء، فشباب مصر بخير.

وأوضح أن بداية كشف هذه المشكلة كانت من خلال تحقيق استقصائي أنجزه الصحفي أحمد ماهر أبو النصر، من جريدة «الوطن»، حيث ارتدى «التوب الصحفي المظبوط»، وبدأ في تتبع خيوط القضية حتى وصل إلى تداول منشطات مغشوشة داخل عدد من صالات الألعاب الرياضية.

وأشار إلى أن هذا التحقيق الصحفي أدى إلى استجابة مباشرة من وزارة الداخلية، حيث تم تحرير 17 قضية ضد أطراف متورطة في تداول هذه المنشطات، ما يعد تحركًا مهمًا لحماية الشباب من هذه المواد القاتلة، مؤكدًا أن التحقيق لم يتوقف عند تغيير الواقع محليًا بل حقق صدى دولي، حيث تم ترشيح أحمد ماهر من جريدة «الوطن» إلى جائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، عن فئة أفضل موضوع صحفي رياضي على مستوى العالم، من بين أكثر من 1065 مشاركة من مختلف الدول.

وتابع: «مؤخرًا تم الإعلان عن القائمة القصيرة، وتم اختيار أحمد ماهر ضمن أفضل 10 صحفيين رياضيين على مستوى العالم، وهو إنجاز ضخم ومشرف ليس فقط له بل للصحافة المصرية كلها، ويعادل ترشيحات الأوسكار في عالم الفن».

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