ماذا يحدث في جامعة فلوريدا؟.. مقتل واصابة 7 أشخاص في حادث إطلاق نار

قُتل شخص على الأقل وأصيب 6 آخرون في إطلاق نار بجامعة ولاية فلوريدا في تالاهاسي اليوم الخميس، حسبما ذكرت مصادر متعددة في أجهزة إنفاذ القانون لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

المصابين بين حالات حرجة وخطيرة

وبحسب مستشفى تالاهاسي ميموريال هيلث كير، فإن هناك شخصًا واحدًا في حالة حرجة و5 أشخاص في حالة خطيرة، وتوقعت مصادر أن يكون عدد المصابين قابل للتغيير، حيث تقوم سلطات إنفاذ القانون بعمليات بحث نشطة لتحديد عدد المصابين، وقالت مصادر متعددة إن المشتبه به قيد الاحتجاز، مضيفة أن البحث عن مطلقي النار الإضافيين المحتملين لا يزال مستمرًا.

ووقع إطلاق النار بالقرب من اتحاد الطلاب، وفقًا لتنبيه جامعة ولاية فلوريدا، التي نصحت الطلاب بمواصلة الاحتماء في أمكانهم بسبب تقارير عن وجود مطلق نار نشط.

وأعلنت جامعة فلوريدا إلغاء الفصول الدراسية حتى يوم الجمعة، بينما قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات صحفية: «أشعر بالأسى الشديد تجاه الطلاب وعائلاتهم وأعضاء هيئة التدريس في جامعة ولاية فلوريدا، لا مكان للعنف في المجتمع الأمريكي، أمتنا بأكملها تدعو للضحايا وعائلاتهم»، بينما أفادت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على حادث إطلاق النار.