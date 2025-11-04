الحادث الـ3 خلال يومين.. سقوط طائرة صغيرة ومصرع 3 أشخاص في فلوريدا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء تحطم طائرة صغيرة في بوكا راتون بولاية فلوريدا صباح الجمعة، وفقا لمسؤولين محليين وإدارة الطيران الفيدرالية.

وتحطمت طائرة صغيرة بمحرك تقل 3 أشخاص من طراز سيسنا 310 في حوالي الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي بعد وقت قصير من مغادرتها مطار بوكا راتون، وفقا لتقرير الحادث الأولي الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية في بوكا راتون بولاية فلوريدا، حسبما ذكر موقع صحيفة «يو إس إيه توداي» الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن ثلاثة ركاب كانوا على متن الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار تالاهاسي الدولي.

وقال مايكل لاسال، مساعد رئيس الإطفاء في إدارة إطفاء بوكا، في مؤتمر صحفي: «يبدو أن الطائرة عانت من بعض الأعطال الميكانيكية وسقطت هنا على الطريق العسكري كما كانت هناك سيارة على الأرض» مشيرًا إلى أن رجلاً واحداً كان في السيارة أصيب بإصابات غير مهددة للحياة.

وبحسب موقع شبكة «ايه بي سي نيوز» الأمريكية، أقلعت طائرة أمريكية من طراز سيسنا 310R من مطار بوكا راتون متجهةً إلى مطار تالاهاسي الدولي، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وظلت في الجو لأقل من 20 دقيقة قبل تحطمها.

وكان ديلون سميث في مكتبه عندما رأى الطائرة تحلق على ارتفاع منخفض للغاية ويبدو أنها ستصطدم بسقف مبنى قريب، حسبما قال لشبكة ABC في ويست بالم بيتش.

وزادت حوادث الطيران مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لافت للنظر، وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة من حادثتي تحطم وسقوط طائرة في نيويورك وواشنطن ما أدى لمصرع 6 أشخاص.