مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مباحثات موسعة بين الأردن وسوريا في 5 ملفات مهمة

قالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» آية السيد، إن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الأردن تأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التي انطلقت الشهر الماضي، حيث التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.

وأضافت آية السيد، في تصريحات مع الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «تُعد هذه الزيارة خطوة نحو تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وما تشهده الحدود الأردنية السورية من تحديات أمنية واقتصادية».

استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

وتابعت: «الملف الأمني كان حاضرًا بقوة خلال المباحثات، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وهو ما يُعد خرقًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974».

وأوضحت: «كما تم التطرق إلى ملف اللاجئين السوريين، حيث يستضيف الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ»، مٌشيرةً، إلى أن نقص التمويل الدولي في السنوات الأخيرة فرض أعباء إضافية على المملكة، التي لا تزال تؤمن بأهمية العودة الطوعية للاجئين، شرط توفّر الاستقرار الأمني في سوريا.

وذكرت، أن الزيارة بحثت أهمية إعادة إعمار المناطق المتضررة داخل سوريا، بوصفها خطوة ضرورية لتأمين عودة اللاجئين، ولتحقيق استقرار إقليمي دائم، لافتةً، إلى أن الجانب الأردني يعتبر أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ككل.

ملف التبادل التجاري بين الأردن وسوريا

وأشارت آية السيد إلى أن المباحثات تناولت ملف التبادل التجاري، خاصة أن المعابر الحدودية بين البلدين، مثل معبر جابر، كانت سابقًا نقطة نشاط تجاري كبير، وتُبذل جهود مشتركة لإعادة تنشيط هذه الحركة التجارية بعد سنوات من الجمود.

وشددت، على أن مكافحة تهريب المخدرات تبقى من أكبر التحديات الأمنية على الحدود الشمالية للمملكة، لافتةً إلى أن القوات الأردنية ما زالت تعلن بشكل مُتكرر عن إحباط مُحاولات تسلل وتهريب، مُؤكدة أن التنسيق الأمني المشترك بات أمرًا ضروريًا في المرحلة المقبلة لضمان الاستقرار وضبط الحدود.