السكة الحديد تستعد لتشغيل قطار شم النسيم بين القاهرة والإسكندرية

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتشغيل قطار شم النسيم الذي يجري تشغيله كل عام في هذه المناسبة، بداية من محطة القاهرة وصولاً إلى الإسكندرية، إذ جرى تجهيز القطار لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، ويخضع لعمليات صيانة قبل خروجه على القضبان، مؤكدة أنه توجد أكثر من وسيلة لحجز تذكرة القطار، منها شبابيك التذاكر أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو الهاتف المحمول.

ضوابط تشغيل قطار شم النسيم

وأكدت الهيئة أنه سيجري إعلان جدول تشغيل القطار وتعميمه على المحطات التي يمر من خلالها، موضحة أن هناك عددا من ضوابط التشغيل تتمثل في التالي:

- لا يُصرح بالسفر بالتذاكر المُنصرفة على القطار بأي قطار آخر في رحلتي الذهاب والعودة، وإلا اعتُبرت التذكرة لاغية، ولا يجوز صرف التذكرة أنصاف أطفال على القطار، ولا يُصرح بصرف التذكرة بالأجور المُخفضة.

- التذكرة المُباعة لا تُرد في حالة عدم استعمالها، ولا يُصرح بالسفر بالقطار إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه وكل من يُضبط مسافرا بالقطار دون تذكرة تُحصل منه الأجرة كاملة علاوة على المصاريف الإضافية المقررة.

- على مشرفي القطار ونُظار ومعاوني المحطات، إعلام الركاب بموعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة.



ومن المقرر أن توجه الهيئة قطاعي المسافات الطولية «تشغيل – مبيعات – تسويق – خدمة عملاء» والصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق والإدارات المركزية لشؤون مناطق القاهرة ووسط وغرب الدلتا وتشغيل ووحدات وأقسام القاطرات والمتابعات بها ومراكز التحكم في الحركة والمراقبة المركزية ومركز التحكم في الحركة المركزية بالاستعداد الجيد لهذا التشغيل.

محطات قطار شم النسيم

يذكر أن قطار شم النسيم للعام الماضي، كان يمر أثناء رحلة الذهاب بمحطات القاهرة وشبرا الخيمة وقليوب وطوخ ودمنهور وبنها وعرب الرمل وقويسنا وبركة السبع، وطنطا وكفر الزيات وإيتاي البارود وأبو حمص وكفر دوار والحضرة والإسكندرية، ومحطات الوقوف أثناء رحلة العودة فهي تشمل محطة الإسكندرية والحضرة وسيدي جابر وكفر الدوار وأبوحمص ودمنهور وإيتاي البارود والتوفيقية وكفر الزيات وشبرا الخيمة وطنطا وبركة السبع وقويسنا وعرب الرمل وبنها ودمنهور وطوخ وقليوبوشبرا الخيمة والقاهرة.

وجري تشغيل القطار من محطة القاهرة الساعة 7:00 صباحا ووصل إلى الإسكندرية الساعة 9:55 صباحا، وعاد الساعة 18:00 مساء ليصل إلى القاهرة الساعة 20:50 مساء.