قبل قدوم شم النسيم.. اعرف ازاي تختار سمكة الرنجة الطازجة وطريقة حفظها

مع اقتراب عيد شم النسيم، يحرص كثير من الأشخاص على شراء الرنجة التي تعد من الأكلات الشعبية الأساسية في هذا اليوم، باعتبارها من الأطعمة المفضلة نظرا لمذاقها اللذيذ، حيث يقوم البعض بشرائها قبل قدوم شم النسيم وتخزينها، ونوضح كيفية اختيار الرنجة الطازجة عند شرائها.

طرق اختيار الرنجة الطازجة

هناك طرق عدة يمكن اتباعها عند شراء الرنجة قبل قدوم شم النسيم، ومنها أن تكون الرنجة ذات لون ذهبي لامع، ويفضل أن يكون لونها موحدًا بدون بقع داكنة أو فاتحة وفقا لما ذكره جهاز حماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن ضمن الطرق التي يجب على الأشخاص اتباعها عند شراء الرنجة، أن تكون رائحة الرنجة مألوفة ولا تُثير الشك، أي رائحة سمك مملح عادية؛ لذا من الضروري تجنب الرنجة ذات الرائحة الكريهة أو القوية، كما يجب أن تكون الرنجة ذات شكل منتظم، ويفضل أن تكون متوسطة الحجم.

لا تقتصر الطرق التي يجب على الأشخاص اتباعها عند شراء الرنجة عند هذا الحد، ولكن أيضا يفضل أن تكون عيون الرنجة صافية ولامعة؛ لذا تجنب الرنجة ذات العيون الغائمة أو ذات العيوان المتحجرة، وأيضا يفضل التأكد من شراء الرنجة من بائع موثوق به يحافظ على شروط التخزين السليمة.

طريقة حفظ الرنجة

وبحسب ما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra يمكن حفظ الرنجة بشكل صحيح من خلال عدة طرق ومنها:

حفظ الأسماك المملحة في الثلاجة

يمكن حفظ الفسيخ والرنجة في الثلاجة لمدة لا تتجاوز الـ3 أيام، حتى لا يحدث تعفن للأسماك وتصبح غير صالحة للتناول.

حفظ الرنجة في الفريزر

حفظ والرنجة في الفريزر أفضل بكثير من الثلاجة، إذ يحافظ عليها لفترة طويلة بنفس الجودة، كما يحول دون تعفن السمكة.